El diputado Heber López Letona respondió a las acusaciones de traición formuladas por Ricardo Belmont, líder del Partido Cívico Obras, quien anunció que sería expulsado de la agrupación. En entrevista en el programa Esta Noche con Milagros Leiva, el parlamentario negó haber actuado contra la organización política y sostuvo que las declaraciones de Belmont afectan su honor y a su familia.

López Letona explicó que firmó un documento relacionado con la modificación del reglamento interno de la bancada, luego de ser convocado a la oficina de vocería. Según indicó, el texto planteaba que la Asamblea General de Diputados tuviera la facultad de designar al vocero y a los integrantes de la mesa directiva, en lugar de que estas decisiones dependieran de Belmont y Daniel Barragán. Aseguró que firmó el documento sin conocer mayores detalles sobre las circunstancias de su elaboración.

El legislador también rechazó haber recorrido los despachos parlamentarios para conseguir más firmas y cuestionó la difusión de un audio relacionado con una conversación que sostuvo con la diputada Dina Janco. Según su versión, la grabación fue presentada de manera incompleta y no incluyó la consulta que su colega le hizo sobre el contenido del documento. Asimismo, señaló que Belmont debió comunicarse con él antes de acusarlo públicamente.

ESPERABA RECTIFICACIÓN

Finalmente, López Letona afirmó que no ha recibido una disculpa pública del líder de Obras, pese a que esperaba una rectificación. “Yo he sido leal a Ricardo Belmont porque es el presidente”, manifestó. No obstante, sostuvo que no tiene intención de abandonar la agrupación y desafió a Belmont a concretar su expulsión. Durante la entrevista, además, negó haber entregado o tener previsto entregar el 10 % de sus ingresos a una cuenta vinculada al partido.