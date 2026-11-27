El senador de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, cuestionó las críticas al proyecto del Gobierno para llevar gas natural a Cusco y otras regiones del país. Durante una entrevista, respondió a los cuestionamientos de Verónika Mendoza sobre el acuerdo suscrito por la presidenta y sostuvo que algunos sectores políticos se oponen constantemente a las iniciativas del Ejecutivo. “En lugar de felicitar al Gobierno, de decir: ‘Qué bien, vamos a poner el hombro para que salga adelante’, obstruyen”, manifestó.

Rospigliosi explicó que el proyecto contempla llevar gas mediante un sistema de distribución virtual a siete regiones del país. Según indicó, esta alternativa resulta viable frente a las dificultades que implicaría construir un gasoducto, debido a los elevados costos y a las limitaciones del mercado. Asimismo, mencionó que en Cusco existen obstáculos para instalar tuberías subterráneas por la presencia de restos arqueológicos, lo que complica la ejecución de este tipo de infraestructura.

El legislador también recordó que el gas de Camisea fue descubierto por la empresa Shell en 1988, pero su explotación no se concretó en ese momento debido a la oposición política de entonces. Según su versión, el recurso recién comenzó a aprovecharse en 2001, con la construcción del gasoducto. Además, advirtió sobre la necesidad de explorar nuevas reservas, pues consideró que las actuales podrían agotarse en los próximos años, y cuestionó la oposición a los proyectos de exploración.

“CUSCO MERECE TENER GAS”

Finalmente, Fernando Rospigliosi sostuvo que Cusco merece contar con acceso al gas natural en todos sus sectores y expresó su expectativa de que el proyecto pueda concretarse durante el actual Gobierno. En ese sentido, insistió en que las diferencias políticas no deberían convertirse en un obstáculo para la iniciativa. “Hace rato que Cusco merece que el gas llegue a todos los rincones. Ojalá se pueda en este Gobierno”, concluyó el parlamentario.