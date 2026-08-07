Luis Dyer revela problemas en el Minsa: hospitales sin conexión y millones de jeringas almacenadas

La juramentación de Luis Dyer como ministro de Salud (Minsa) generó una serie de críticas en diversos sectores políticos. Sin embargo, quien se desempeñó como personero de Fuerza Popular en las Elecciones 2026 comenzó a realizar visitas inopinadas a diversos establecimientos de salud del país.

Durante sus recorridos por los centros de salud, el ahora titular del Minsa encontró una serie de problemas que se arrastran desde gestiones anteriores. Por ello, durante una entrevista en Esta Noche con Milagros Leiva, Dyer detalló los inconvenientes que atraviesan las entidades del sector.

“No existe una transformación digital en el Minsa, cosa que estamos trabajando hoy. No existe digitalización (…) Los pedidos que hacen las regiones los hacen en papel. No estamos interconectados. No hay interconexión. De 7400 establecimientos que tenemos, solo el 48% tiene internet; el 52% no lo tiene (…) Una cita promedio en el Minsa demora cuatro meses. Ni siquiera tenemos un call center o una especie de sistema de citas para hacerle seguimiento”, comentó.

RESPONDE A CRÍTICAS POR SU DESIGNACIÓN

El nombramiento del gabinete encabezado por Luis Galarreta llamó la atención de diversos sectores políticos tras la designación de Luis Dyer al frente del Minsa. Sin embargo, el propio titular de la cartera reveló que la presidenta Keiko Fujimori le pidió que asumiera el cargo de ministro.

“Cuando nos pusimos a conversar con Keiko, ella me dijo: ‘Lucho, me gustaría que me acompañes en el gabinete y me apoyes en Salud’. En ese momento le dije: ‘¿Salud?’. Y ella me dijo que sí, porque necesitaba un gestor (…) En ese momento acepté el reto”, manifestó.

PRODUCTOS ABANDONADOS

Durante su conversación con Milagros Leiva, Luis Dyer contó que en un almacén de Cenares se hallaron más de 50 millones de jeringas adquiridas durante el Gobierno de Pedro Castillo que no han sido utilizadas.

“Se compraron 56 millones de jeringas retráctiles para la vacunación contra la COVID-19 en el año 2022, durante el Gobierno del señor Castillo. Nos costaron S/49 millones. Vencen el próximo año, en marzo (…) En el almacén de Cenares, por el que pagamos S/700 mil mensuales, el 36% de ese lugar está ocupado por jeringas. Con respecto a ello, hemos pedido un informe a la Contraloría”, precisó.