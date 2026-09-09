Luis Dyer: “Va a llegar el día en que uno pueda sacar su cita desde su teléfono”

El sistema de salud peruano enfrenta uno de sus principales desafíos: largas esperas para acceder a una cita médica, falta de interconexión entre establecimientos y procesos administrativos que todavía dependen del uso de documentos físicos. Frente a esta situación, el ministro de Salud, Luis Dyer, anunció una estrategia de transformación digital para modernizar la atención y mejorar la gestión de los servicios.

Durante una entrevista en “Esta Noche” con Milagros Leiva, explicó que su gestión trabaja en tres ejes principales: transformación digital, infraestructura preventiva y lucha contra la anemia. “Hoy lo que busca el Perú son soluciones”, afirmó el titular del Minsa.

Dyer señaló que la digitalización permitirá conectar hospitales y centros de salud, mejorar el manejo de medicamentos y optimizar los tiempos de atención. “Crear una interconexión, ayuda a tener ya por fin información de pacientes, inventarios de medicamentos, poder tener la productividad de los médicos y mejorar los tiempos de un paciente”, explicó.

El ministro indicó que actualmente una persona puede esperar entre cuatro y cuatro meses y medio para una cita médica, mientras que una cirugía puede tardar hasta ocho meses y medio. Ante ello, aseguró que la interconexión permitirá distribuir mejor la demanda entre establecimientos de salud.

“Si nosotros empezamos a hacer la interconexión y empezar a controlar todo el sistema, hospitales, centros de salud, podemos con esa data empezar a hacer gestión”, sostuvo.

Dyer informó que ya se desarrolla un plan piloto en cuatro hospitales y 41 centros de salud, y estimó que para finales de este año o inicios del próximo se espera tener 25 hospitales de Lima y cerca de 450 centros de salud interconectados.

Sobre la eliminación del papel en el sistema sanitario, el ministro explicó que el proceso comenzó en el propio Ministerio de Salud y que la digitalización permitirá mejorar la fiscalización y la gestión.

“Cuando tenemos un sistema electrónico funcionando, podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, fiscalización de equipamientos médicos o, si una farmacia está interconectada con otra farmacia, saber dónde hay sobrestock y dónde falta medicamento”, señaló.

USO DE LA IA EN EL SISTEMA DE SALUD

Asimismo, anunció que se utilizará inteligencia artificial para optimizar procesos administrativos, clasificación de documentos y proyecciones de demanda de medicamentos.

“Hoy con inteligencia artificial se hace la proyección inmediata. Es simplemente saber: acá hay 100 medicamentos, bajaron a 30, no compres 30, mejor compra 35 porque está viendo una proyección de demanda”, explicó.

Finalmente, el ministro aseguró que uno de los objetivos será que los ciudadanos puedan gestionar sus citas médicas desde sus celulares y reconoció que la transformación del sector requiere tiempo debido a los problemas acumulados durante años.

“Va a llegar el día en que uno pueda sacar su cita desde su teléfono”, afirmó Dyer, quien aseguró que su gestión trabaja las 24 horas para lograr cambios en el sistema de salud.