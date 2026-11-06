Aumentan casos de dengue: infectólogo recomienda reforzar atención hospitalaria

El infectólogo Juan Villena expresó su preocupación por el incremento de casos de dengue en el país y advirtió que el sistema de salud peruano no estaría suficientemente preparado para afrontar una epidemia de gran magnitud. Durante una entrevista, señaló que los hospitales tienen limitaciones para atender una elevada cantidad de pacientes, especialmente en las regiones del norte, donde las cifras de contagios vienen siendo preocupantes. Por ello, consideró fundamental reforzar la capacidad de atención y disponer de establecimientos preparados para recibir a quienes necesiten hospitalización.

El especialista sostuvo que, ante la presencia del zancudo transmisor, las autoridades deben concentrar sus esfuerzos en preparar los servicios médicos y atender oportunamente a los infectados. En esa línea, destacó la reubicación de hospitales de campaña como una medida adecuada y señaló que también se debe priorizar la protección de las personas que viven en zonas de alto riesgo. Asimismo, explicó que el dengue suele comenzar con fiebre, pero advirtió que la desaparición de este síntoma no significa necesariamente que el paciente se encuentre fuera de peligro.

Villena precisó que las manifestaciones más graves pueden presentarse después de que baja la fiebre. Entre los principales signos de alarma mencionó el dolor abdominal intenso, los vómitos, el dolor de cabeza, las molestias musculares y articulares, así como la aparición de manchas rojas, moretones o sangrado por la nariz y las encías. Ante cualquiera de estas señales, recomendó acudir inmediatamente a un servicio de emergencia para recibir atención médica y evitar complicaciones.

VACUNACIÓN EN ZONAS VULNERABLES

Respecto a la vacunación, el infectólogo respaldó la inmunización de personas entre los 10 y 20 años que residen en regiones donde existe una alta circulación del virus. Aclaró que esta medida no está dirigida a toda la población, sino principalmente a quienes viven en zonas con mayor riesgo de transmisión. Finalmente, insistió en la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y la capacidad de respuesta de los establecimientos de salud ante el avance del dengue en el país.