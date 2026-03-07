Belleza y humor: El poder femenino de JB Noticias

Ellas pueden ser comparadas con una fuerza de la naturaleza por que mueven al mundo, y su fortalezca radica en el poder femenino que celebra el empoderamiento, independencia y fortaleza de las mujeres para ocupar espacios de liderazgo, toma de decisiones y autonomía.

Con el paso de los años el más grande el reconocimiento de las mujeres en roles protagónicos políticos, económicos y religiosos a lo largo de la historia, destacando en todos los niveles de la sociedad, y la televisión no podía ser la excepción.

¡Las que mandan en el humor!

La expresión artística y cultural de las mujeres a través de la comedia siempre ha sido un sello característico en las pantallas de la televisión nacional, con programas como el recordado Risas y Salsas y en la actualidad con JB Noticias y por eso les rendimos un homenaje por el Día de la Mujer.

En esta crónica de Al Sexto Día, conozca todo el poder del humor femenino en el programa de Jorge Benavides, con los nuevos talentos femeninos de la comicidad.