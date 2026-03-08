"La Mackyna" es el nuevo integrante de La Granja VIP

A pocos días de su esperado estreno en las pantallas de Panamericana Televisión, el reality La Granja VIP continúa revelando a las figuras que formarán parte de su primera temporada, y Al Sexto Día te trae en exclusiva el nombré de otro de los participantes.

El programa en el que varios famosos deberán convivir y enfrentar diferentes retos para mantenerse en competencia anuncia a Mack Songhurst, conocido popularmente como 'La Mackyna', como el nuevo integrante de La Granja VIP.

Fuerza y disciplina

'La Mackyna' es un reconocido entrenador personal y figura de la farándula local, destacado por entrenar a diversos famosos y personajes de Chollywood.

En esta crónica de Al Sexto Día, conozca el pasado de 'La Mackyna' que con un origen humilde en el cerro El Pino, se ha hecho un espacio en los medios y la farándula como el entrenador de las estrellas.