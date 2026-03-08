¡Exclusivo! Andrea Llosa y sus reportajes más extremos del pasado

Su carrera periodística es reconocida en la televisión por su estilo directo y confrontacional en programas de investigación y corte social que han marcado un antes y un después en las pantallas,

Nos referimos a Andrea Llosa que regresa a las pantallas de Panamericana Televisión con su nuevo programa de investigación y corte social, "La Verdad a Prueba", desde este lunes 9 de marzo a las 7:30 p.m.

Pero si hay algo que caracteriza el estilo de Andrea son sus reportajes más extremos que exponer situaciones límite de violencia familiar, infidelidad y confrontación directa con los agresores, buscando justicia y empoderamiento de las víctimas.

En Al Sexto Día, calentamos motores antes de estreno de "La Verdad a Prueba", y le traemos el archivo de las notas más atrevidas de Andrea Llosa, desde sus inicios como reportera en programas periodísticos de Panamericana Televisión hasta su consagración como conductora de TV.