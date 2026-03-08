Por la lista de útiles padres de familia siguen demostrando su talento

¡El talento no se detiene! Los padres de familia siguen demostrando sus mejores habilidades para asegurar la lista de los útiles de sus hijos en este inicio del año escolar 2026.

En esta crónica de Al Sexto Día los padres están participando activamente en concursos de canto y otras dinámicas para ganar canastas de útiles escolares, aliviando así el impacto económico que este año puede oscilar entre S/ 600 y S/ 1,200 por niño.

Todo por mis útiles escolares

Como se sabe, la lista de útiles escolares varía según el nivel educativo, inicial, primaria o secundaria, pero generalmente incluye artículos básicos de papelería, materiales de arte y un kit de higiene personal. Sea testigo de todo el derroche de talento de los padres por la lista de útiles de sus hijos

De acuerdo con Indecopi y especialistas en derechos del consumidor, los colegios particulares no pueden obligar a la compra de marcas específicas de útiles ni exigir la entrega de la totalidad de la lista el primer día de clases. Los padres tienen la libertad de adquirir los productos en cualquier establecimiento de su preferencia.