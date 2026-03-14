El Día Mundial del Sueño lo celebramos con el elenco de JB Noticias

El Día Mundial del Sueño se celebra cada año el viernes anterior al equinoccio de marzo. Este 2026, la fecha exacta de esta conmemoración fue el pasado el viernes 13 de marzo.

Esta iniciativa, impulsada por la Sociedad Mundial del Sueño (World Sleep Society) desde 2008, busca sensibilizar a la población sobre la importancia de un descanso de calidad y los trastornos que afectan el sueño.

Clave para un mejor descanso

Un buen sueño se define por tres pilares fundamentales, según la Sociedad Española de Sueño (SES) y son la duración ya que dormir lo suficiente para sentirse descansado al día siguiente debe ser de 7 a 9 horas en adultos.

Otro aspecto importante es la continuidad ya que los ciclos de sueño deben ser seguidos y sin interrupciones y el tercero es que el sueño debe ser lo suficientemente profundo para ser reparador.

¿Cómo duerme el elenco de JB Noticias?

“Dime como duermes y te diré como eres” puede ser una clave para conocer a una persona y es que un descanso adecuado ayuda a regular el ánimo y reducir el estrés. También mejora la memoria y la capacidad de aprendizaje ya que dormir bien también fortalece el sistema inmunológico y protege la salud del corazón.

En esta divertida crónica de Al Sexto Día, exponemos al elenco de JB Noticias quienes nos revelan como duermen y cuales son las poses que tienen para descansar ya sea solos o acompañados.