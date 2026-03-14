Ethel Pozo regresa al canal donde empezó todo: ¿Encontraremos todos sus archivos?

Inició su contacto con el mundo de la televisión a los 6 años, en 1987, apareciendo junto a su madre, Gisela Valcárcel, en el emblemático programa "Aló Gisela".

Nos referimos a Ethel Pozo que desde niña mostró interés por el medio, las luces y las pantallas, consolidando su carrera años después como conductora en las producciones para TV de GV Producciones.

Este es su archivo de oro

En 2017, debutó como conductora en un exitoso programa dominical de gastronomía, marcando el inicio de su faceta actual y este 2026 llega en la conducción del nuevo reality de convivencia La Granja VIP Perú, marcando su regreso a la televisión junto a su antiguo compañero de dupla, Yaco Eskenazi.

En esta crónica de Al Sexto Día, los recuerdos de la pequeña Ethel en Panamericana Televisión en su imperdible archivo de oro, lleno de anécdotas y emotivos recuerdos.