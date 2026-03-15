16 creadores de contenido vivieron la experiencia de "La Granja VIP"

Calentando motores para su estreno este lunes 16 de marzo en las pantallas de Panamericana Televisión, dieciséis creadores de contenido vivieron la experiencia de "La Granja VIP" viviendo horas intensas de retos y convivencia.

En esta crónica de Al Sexto Día, sea testigo de la experiencia de estos influencers que incluyó no solo chismes también desafíos, con cobertura especial para todos sus seguidores.

El nuevo espacio contará con 16 famosos que vivirán aislados durante 13 semanas en una granja, donde deberán trabajar la tierra y cuidar animales para sobrevivir.

Viviendo la experiencia

El ganador se llevará un premio en efectivo de S/ 100,000 y tu podrás la experiencia junto a ellos desde este lunes 16 de marzo a las 8:30 p.m. por Panamericana Televisión.

Pero eso no esto no es todo La Granja VIP cobrará con una transmisión 24/7 en tiempo real donde más de 40 cámaras seguirán la convivencia y retos de los famosos en un entorno rural sin lujos, marcando un hito en la televisión nacional.