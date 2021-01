Los 'recurseros' del verano: comerciantes rematan productos de temporada

El verano comenzó con fuerza y cuando los negocios empezaban a reactivarse en medio de la pandemia, el Gobierno anunció una nueva cuarentena en Lima y otras nueve regiones, incluidas en el nivel extremo de alerta sanitaria. Estos son algunos negocios 'recurseros' que están dando la hora este verano.

Las bicicletas de todos los tamaños se han convertido en las más solicitadas por el público que busca despejar en tiempos difíciles. Lo mismo ocurre con las piscinas para que grandes y pequeños no se queden con las ganas de darse un chapuzón en este confinamiento ante el aumento de contagios por covid-19.

Pero no todo es felicidad, pues los negociantes han tenido que resistir los primeros meses de la crisis sanitaria y ahora no tienen más opción que rematar sus productos a solo un día de la segunda cuarentena. Días de preocupación para quienes lo arriesgaron todo y aún no pueden recuperarse económicamente.