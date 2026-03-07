Sin GNV y sin trabajo: Esta es la desesperación de los taxistas

Nuestro país enfrenta actualmente una crisis de combustibles crítica, originada principalmente por una falla en el ducto de la Transportadora de Gas del Perú (TGP) en Cusco.

Esta situación ha escalado de una escasez de Gas Natural Vehicular (GNV) a un desabastecimiento generalizado que afecta al GLP y gasolinas, provocando un aumento drástico en los precios de los combustibles y medidas de emergencia por parte del Gobierno.

La alta demanda y la especulación han elevado los precios significativamente. La gasolina regular ha llegado hasta S/ 24.77 y la premium a S/ 26.09 en algunas estaciones. El GLP se cotiza alrededor de S/ 7.19 a S/ 10.00 por galón.

Taxistas al límite: la catarsis por falta de GNV

Unos de los sectores más afectados es el de los taxistas, que enfrentan una crisis de combustible crítica debido al desabastecimiento masivo de Gas Natural Vehicular (GNV).

Ante esta situación, gremios de taxistas han advertido sobre posibles paros y protestas frente al Congreso si las medidas de auxilio no se implementan de manera inmediata y efectiva.

En esta crónica de Al Sexto Día, sepa cuánto gana un taxista y como enfrenta esta crisis de combustibles en medio de largas colas y la incertidumbre de no saber si podrán salir a trabajar.