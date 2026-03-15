Esta es la historia del "Ángel del Gas"

Esta semana en el marco de una crisis energética, volvimos a saber alguien que avalora la labor de ayudar a su prójimo. El "Ángel del gas" es el sobrenombre de un distribuidor en el distrito de Chorrillos que se ha vuelto viral por vender el balón de gas doméstico a solo 50 soles. un precio significativamente menor al del mercado actual ante la escasez de Gas Natural.

Su iniciativa surgió ante la crisis energética que ha elevado el precio del gas por encima de los S/ 100.00 en otros puntos de Lima y Callao.

Ayuda solidaria

Debido a la alta demanda, se reportaron largas colas de vecinos que acuden desde tempranas horas para abastecerse de este producto de primera necesidad.

En esta crónica de Al Sexto Día, conoce la historia de José Atoche, el comerciante dueño de la distribuidora Inti Gas en el distrito de Chorrillos, reconocido como el "Ángel del Gas" por vender balones de GLP a un precio solidario.

Su gesto busca apoyar a las familias en medio de la crisis energética cuando el precio del balón de gas supera los S/ 90 o S/ 100 en otros lugares.