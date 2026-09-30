Crean el King Kong del papa León XIV en Lambayeque: “Dulce bendición”

Falta poco para la llegada del papa León XIV al Perú y feligreses de todo el país preparan sorpresas para recibirlo a lo grande. No solo su imagen está impresa en polos, banderolas, vinchas, monumentos y toda clase de recuerdos, sino también está en uno de los dulces más emblemáticos de Lambayeque.

Don Efraín decidió rendirle homenaje de una manera muy especial, creando “Dulce Bendición”, una crocante galleta norteña rellena generosamente con manjar blanco y que cuenta con una particularidad que llama inmediatamente la atención: la silueta del papa León XIV.

UNA HISTORIA QUE COMENZÓ MUCHO ANTES

Desde que Robert Prevost fue elegido como papa León XIV, Don Efraín decidió incorporar su imagen en los empaques de sus productos, hasta crear una versión especial del tradicional King Kong lambayecano.

El dulce bautizado también como “El King Kong papal” no tardó en despertar en el interés del público y los pedidos comenzaron a llegar desde diferentes partes del país: “La gente ha tenido mucha aceptación. Lo hemos lanzado al mercado con un precio muy razonable. Lo estamos vendiendo por mayor a 12 soles, pero a partir de 6 unidades; y en el mercado lo encuentran entre 15 y 18 soles si es en Lima”, comentó Don Efraín.

Mientras el Perú espera la llegada del papa León XIV, los empresarios ya comenzaron a celebrar a su manera: con fe, creatividad y mucho manjar blanco.