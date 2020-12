Revelan el último audio que Maradona le envió al novio de Verónica Ojeda

Pocos días después de la partida del astro argentino Diego Maradona, se hizo público un mensaje de voz que el exfutbolista le envió a Mario Baudry, el actual novio de su expareja y madre de su hijo, Verónica Ojeda.

"Hola Mario, habla Diego, yo sé que te parecerá increíble esto pero la veo bien a Vero, me dijo que está con vos", comienza el audio enviado por el Diez. “Cuídala mucho, y de paso me cuidás a mi ángel que no tiene parangón con nada. Mirá que yo tengo un montón de hijos pero este me va a sacar la última cana. Un abrazo", culmina la grabación de voz.