Ronaldo Nazario y su tristeza por la muerte de Maradona

Desde España, el actual presidente del Real Valladolid y campeón del mundo con Brasil, Ronaldo Nazario, ha expresado su enorme tristeza por la muerte de Diego Armando Maradona.

"Él era muy cercano, una persona espectacular. La noticia de su muerte me llegó de sorpresa y todo fue muy triste. Quisiera mandar un saludo a su familia y seres más queridos. Maradona deja un legado inolvidable para el fútbol. Le soy muy agradecido porque me inspiró", sostuvo “El fenómeno” en la rueda de prensa como presidente del Real Valladolid.

Además, el campeón del Mundial Japón-Corea 2002 con la Selección de Brasil contó una curiosa anécdota que vivió con Maradona:

"Cuando Diego Maradona vino a Madrid en sus primeros viajes aquí mi visitó para ver un partido y cenamos. Él llevaba dos relojes y recuerdo la leyenda que no se los sacaba. Yo le pregunté por qué los dos relojes y al final se quitó uno y me lo regaló. Yo no acepté al principio, pero se molestó y luego recién acepté. Lo voy a guardar toda mi vida", añadió Ronaldo.