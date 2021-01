Diego Maradona: Conoce a Damaris Alejandra, la supuesta hija del astro argentino

Gran controversia ha generado la publicación de una mujer de 37 años que asegura ser hija de Diego Armando Maradona. A través de sus redes sociales, publicó un mensaje de despedida al astro del fútbol.

“Me viste como me creció el cabello y te gustó mucho… Vos siempre querías que me dejaran el pelo largo en ese tiempo… Qué recuerdos aquellos… Te recuerdo papá. Me pusiste de nombre Damaris. Qué hermoso nombre, gracias papá. Te extraño demasiado…”, posteó.

Damaris también publicó un DNI con fecha de nacimiento 30 de diciembre de 1984 y aseguró que el ‘Pelusa’ la reconoció legalmente como hija legitima, con el propósito de darle veracidad al hecho.