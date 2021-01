Tara Gins: la exciclista de élite que perdió su trabajo por posar para Playboy

Se quedó sin trabajo por posar para Playboy. La exciclista de élite, Tara Gins, fue vetada de su equipo tras publicar las picantes imágenes de su sesión de fotos con la revista para adultos en sus redes sociales.

La deportista belga, que ejerció del 2016 hasta el año pasado en equipos como el Lares-Waowdeals, el Health Mate o el Memorial Santos perdió un puesto para convertirse en directora deportiva de un equipo sub-23. Tras difundirse las imágenes, el acuerdo quedó en nada.

Gins no ocultó su molestia, publicando un extenso mensaje en sus redes sociales donde señaló que "alguien ha creado un problema por unas fotos mías". También afirmó que aparentemente "una foto es más importante que las capacidades o la experiencia".

VÍCTIMA DE ACOSO

Tras señalar que no le importa y que "probablemente sea lo mejor" haber quedado fuera, la deportista de 30 años denunció que en su etapa como ciclista, donde representó a equipos reconocidos, sufrió muchos episodios inapropiados.

"Una vez un mecánico se metió en la ducha conmigo después de un entrenamiento. Otra vez me besó alguien del equipo y tuve que apartar a esa persona de mí. Tuve comentarios muy inapropiados de los jefes de equipo sobre mi aspecto, sobre mi peso, sobre lo que no me harían si tuviera un aspecto diferente”.