Gianluca Lapadula posó para un selfie con un hincha peruano

Un joven logró realizar su sueño de conocer a Gianluca Lapadula y obsequiarle la camiseta de la Selección Peruana en Nápoles, Italia. Todo quedó registrado en una fotografía que el hincha no dudó en publicar en sus redes sociales.

“El amor y la pasión por el fútbol corren por mis venas, querido compatriota, y para mí es un sueño cumplido poder haberte conocido. Un gran jugador como tú, humilde y bueno de sangre inca... amado, aclamado y esperado... Llegará tu momento en la selección, tengo fe en ti, creo en ti y gritaré junto contigo ese gol que vendrá en esta nueva meta de tu vida”, escribió de manera emotiva el usuario @chaponan_86.

Por otro lado, Lapadula podría enfrentarse a Bolivia en La Paz, a una altura de más de 3, 500 metros, pero el delantero del Benevento Calcio dijo no sentir miedo. “Sí me han hablado de la altura de La Paz. Yo nunca he jugado en altura. En La Paz se hace fuerte jugar en altura. Será un partido difícil. ¿Por qué no? Yo no tengo miedo”, dijo a un medio local.