Alianza Lima celebra 125 años de historia en especial imperdible por Panamericana Televisión

La pasión por Alianza Lima llegará este domingo 17 de mayo a la pantalla de Panamericana Televisión con un especial dedicado a los 125 años de historia del club blanquiazul. Los hinchas podrán disfrutar de un recorrido lleno de recuerdos, gloria y momentos inolvidables que marcaron la trayectoria de la institución íntima.

Este homenaje buscará mostrar que Alianza Lima es mucho más que un equipo de fútbol. A lo largo de los años, el club se ha convertido en símbolo de identidad, tradición y sentimiento popular para miles de familias peruanas que viven cada partido con el corazón.

La conducción estará a cargo de Zelmira Aguilar, quien llevará a los televidentes por un viaje especial para descubrir el verdadero significado de ser blanquiazul. El programa reunirá historias, anécdotas y la esencia de una hinchada que ha acompañado al club en sus triunfos y desafíos.

El especial se emitirá este domingo 17 de mayo a la 1 de la tarde por Panamericana Televisión. Será una oportunidad para que los seguidores aliancistas revivan la historia de uno de los clubes más emblemáticos y queridos del fútbol peruano.