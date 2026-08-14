Cienciano goleó 6-1 a Botafogo en Cusco: así celebraron los hinchas del ‘Papá’

¡Noche histórica en Cusco! En el estadio Inca Garcilaso de la Vega y con el apoyo de su hinchada, Cienciano hizo respetar la localía y goleó 6-1 a Botafogo por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, con una brillante actuación de Matías Succar.

MOMENTOS IMPORTANTES DEL COMPROMISO

La primera emoción del partido llegó a los 17 minutos, tras un centro de Alejandro Hohberg al área que fue conectado por Succar, quien, con un potente cabezazo, terminó enviando el balón al fondo de las redes del arquero Warleson.

Con el ánimo al tope y tras una revisión del VAR por una supuesta mano, el árbitro del encuentro decidió validar, a los 20 minutos, el tanto del 2-0 de Neri Bandiera. A los 30’, Matías Succar aprovechó un error del guardameta rival y marcó el 3-0.

Antes de finalizar el primer tiempo, a los 35 minutos, el defensor Marcos Martinich se animó a disparar desde más de 25 metros, fuera del área, y su remate terminó colándose en el arco rival para ampliar la ventaja a 4-0 para el equipo dirigido por Horacio Melgarejo.

Los brasileños intentaron recortar distancias y, a los 49’, un tiro libre ejecutado por Matheus Martins ingresó en el pórtico de Ítalo Espinoza para poner el 4-1. Sin embargo, una gran jugada colectiva a los 62 minutos terminó en los pies de Bandiera, quien, ante la salida de Warleson, definió hacia el palo más lejano y colocó el 5-1.

Succar cerró una noche inolvidable para su carrera futbolística. A los 78’, volvió a aparecer con un potente frentazo que ingresó en el arco rival y sentenció el contundente 6-1 a favor del ‘Papá’. Tras el pitazo final, el coloso cusqueño se convirtió en una verdadera fiesta.

HINCHAS CELEBRAN GOLEADA

Con una sonrisa de oreja a oreja, los hinchas que llegaron al estadio Inca Garcilaso de la Vega no pudieron ocultar su emoción y confían en que el equipo peruano pueda dar el batacazo en el certamen continental. “Vamos a ganar en Brasil. ¡Arriba, Cienciano!”, expresó uno de los aficionados.