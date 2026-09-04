FPF pide identificar y sancionar a responsables de la agresión al dirigente Julio César Uribe

El director general de fútbol de Sporting Cristal fue atacado a la salida de los entrenamientos en el estadio Alberto Gallardo. El club anunció que los responsables serán denunciados.

ACTUALIZACIÓN

En un comunicado, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) rechazó los actos de violencia contra Julio César Uribe, actual dirigente de Sporting Cristal

La entidad también pidió a las autoridades “realizar las investigaciones correspondientes para sancionar e identificar” a los responsables de la agresión.

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Julio César Uribe, director general de fútbol de Sporting Cristal, fue agredido por un grupo de barristas a la salida de los entrenamientos del equipo en el estadio Alberto Gallardo, ubicado en el distrito de San Martín de Porres. El hecho ocurrió este jueves, cuando el plantel se preparaba para enfrentar a Los Chankas por la octava fecha del Torneo Clausura.

Al término de la práctica, un grupo de barristas que permanecía en los exteriores del recinto comenzó a lanzar huevos y tierra contra los vehículos de los jugadores. En medio de la situación, se observa a Uribe descender de su automóvil y acercarse a conversar con una persona. Segundos después, un sujeto vestido con polo negro corrió hacia el exfutbolista y le propinó un puñetazo antes de escapar rápidamente del lugar.

Tras difundirse las imágenes de la agresión, Sporting Cristal emitió un comunicado en el que informó que algunos de los involucrados ya fueron identificados. El club señaló que estas personas serán denunciadas este mismo jueves ante el Ministerio Público y aseguró que continúa realizando las acciones necesarias para identificar a los demás responsables y establecer las responsabilidades correspondientes.

CRISTAL SE PRONUNCIA

Sporting Cristal condenó los hechos y remarcó que las diferencias forman parte del fútbol, pero rechazó cualquier manifestación de violencia. “La crítica y la discrepancia son legítimas y forman parte del fútbol. El agravio, la intimidación y la violencia no lo son”, señaló el club. El ataque contra Uribe generó rechazo en el entorno deportivo y volvió a poner en debate el comportamiento violento de algunos grupos de barristas.