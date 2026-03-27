Cantante Lucía de la Cruz se encuentra estable y en los próximos días podría recibir el alta médica

En conversación con Buenos Días Perú, el hijo se la destacada cantante criolla, Lucía de la Cruz, dijo que su madre se encuentra estable luego de la descompensación que sufrió. Reveló que la llevaron al hospital para un chequeo ante esta situación.

En el nosocomio, le detectaron una infección por lo que los médicos ordenaron que sea internada para evitar que la situación se agrave debido a la diabetes. La artista padece esta enfermedad desde hace varios años.

LABOR ARTÍSTICA

Christian de la Cruz indicó que su progenitora nunca estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos-UCI, como se estuvo especulando, lo que alarmó a sus amigos y familiares; solo tuvo una descompensación que fue tratada a tiempo.

Señaló que en los próximos días su mamá podría ser dada de alta si todo marcha bien. Aseguró que la cantante tiene controlada su diabetes y que la intensa labor artística que desarrolla habría provocado a la descompensación.