¡El Callao quiere hacer historia! buscan romper récord Guinness con la “clase de salsa más grande”

Este 4 de julio, la Municipalidad del Callao busca superar un gran reto: romper el récord Guinness y realizar “la clase de salsa más grande del mundo”, un reconocimiento que actualmente no registra una marca oficial en esta modalidad. Se espera congregar a más de 2 mil parejas para romper el récord.

El alcalde del Callao, César Pérez, quien impulsa esta iniciativa, agradeció a todos los salseros del Callao y del Perú como Jhonny Peña, Zaperoko, Paula Arias, Karmandu por sumarse y buscar romper el récord. “Vamos a romper un récord Guinness en la histórica plaza Grau”, manifestó el funcionario.

También dijo que busca que se concentren más de 2 mil parejas y confía que se supere largamente ese límite, por lo que invitó a los interesados a inscribirse en su página web. Otro objetivo del alcalde es que el Callao también se convierta una capital de la salsa en el mundo.

¿CUÁNDO SE REALIZARÁ ESTA ACTIVIDAD?

El mega evento se hará este sábado 4 de julio a las 2 de la tarde en la plaza Grau. Se trata de una invitación abierta a personas de todas las edades, además, no se busca que se cuente con experiencia profesional de baile, solo bastará con tener conocimientos básicos de salsa y mucha disposición para esta celebración.