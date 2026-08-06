Caso La Bella Luz: testimonios y audios agravan situación del director musical de la orquesta

Con el paso de los días, se agrava la situación del director musical de la orquesta La Bella Luz, César Sánchez. Testimonios revelan que eran conocidos sus acosos sexuales a las jóvenes cantantes del grupo y que nadie tomaba cartas en el asunto.

Un reciente audio compromete directamente al propietario del grupo musical, Óscar Custodio, quien oportunamente fue informado por la exintegrante de la Bella Luz, que era permanentemente acosada por Sánchez Chavesta, pero no hizo nada.

MEDIDAS INMEDIATAS

Tal vez por ello, anoche el dueño del grupo salió muy consternado en un programa de televisión, a pedir perdón a Naldy Saldaña por su inacción luego que le informó que era víctima de acoso sexual; reconoce que debió tomar medidas inmediatas.

A esta situación se suma que los conciertos que iba a dar la popular orquesta en distintas ciudades del país han sido cancelados intempestivamente, su música en las radios ya no suena, etc., una situación que haría desaparecer a la Bella Luz.