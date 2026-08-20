Caso streamer Curwen: traiciÃ³n, daÃ±o emocional y consecuencias legales

Estos días, el streamer Víctor Caballero, más conocido como Curwen, es protagonista de un escándalo por la presunta infidelidad de su novia Carla Campos, que aparece en unas imágenes bailando con un amigo en una discoteca.

Visiblemente afectado, el comunicador respondió al tema en su programa de internet; inicialmente restó importancia a la situación señalando que no hay nada fuera de lugar en los videos, luego, sorpresivamente, suspendió la boda.

RESPONSABLE DE LA SITUACIÓN

El caso ha sido analizado desde diferentes ángulos por especialistas; por ejemplo, algunos se preguntan si se demuestra la presunta infidelidad, podría existir un proceso judicial de tipo civil, pues el matrimonio fue suspendido.

Al respecto, una profesional en derecho civil señala que, en caso de que se suspenda la boda por responsabilidad de uno de los novios, podría haber una indemnización. Estas y otras inquietudes son aclaradas en el presente informe.