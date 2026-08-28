Farmear aura: ¿en qué consiste el fenómeno que ha invadido las redes sociales?

En las últimas semanas, las redes sociales han captado la atención de grandes y chicos debido a un nuevo fenómeno conocido como “farmear aura”. Sin embargo, muchas personas todavía desconocen en qué consiste.

¿CUÁL ES LA FINALIDAD DEL FARMEO?

De acuerdo con el antropólogo Alex Huerta, el término “farmear” proviene de la acción de cultivar o sembrar, pero ha sido adaptado al mundo de los videojuegos para referirse a la acumulación de puntos mediante acciones repetitivas.

En las redes sociales, esta expresión se utiliza para describir aquellas acciones que buscan captar la atención de las personas y aumentar simbólicamente el “aura” de quien las realiza.

Además, Huerta explicó que el “aura” está relacionada con la seguridad que demuestra una persona al realizar una actividad sin sentir vergüenza frente a un grupo de espectadores, a quienes busca cautivar con su desempeño.

¿QUÉ OPINAN LAS PERSONAS SOBRE ESTE TEMA?

Un equipo de Panamericana Televisión salió a las calles para conocer la percepción de los ciudadanos sobre el “farmeo de aura” y encontró opiniones divididas. Algunos jóvenes discrepan de esta nueva tendencia que ha invadido las redes sociales, mientras que a otros les resulta divertida.