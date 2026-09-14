Los Mirlos llegan al Tiny Desk y llevan la cumbia peruana a esta importante vitrina musical

La cumbia peruana volverá a sonar en una de las plataformas musicales más reconocidas de internet. Los Mirlos fueron confirmados como parte de los Tiny Desk Concerts de NPR Music, donde representarán al Perú durante la programación especial por el Mes de la Música Latina. La agrupación nacida en Moyobamba llegará hasta las oficinas de la radio pública estadounidense en Washington D. C. para mostrar el característico sonido amazónico que ha marcado sus más de cinco décadas de trayectoria.

Los Mirlos compartirán programación con grandes figuras de la música latina

El anuncio fue realizado por NPR Music a través de sus redes sociales, donde reveló la lista de artistas seleccionados para esta edición. Los Mirlos compartirán la programación con figuras como Mon Laferte, Draco Rosa, Los Tigres del Norte, Panteón Rococó, Yendry, Los Texmaniacs, Alex Ferreira, Melissa Aldana y Gonzalo Rubalcaba, entre otros. Hasta el momento, no se ha informado la fecha exacta en la que será publicado el concierto ni las canciones que interpretará la agrupación peruana.

La participación representa un nuevo paso en la internacionalización de Los Mirlos y la cumbia amazónica peruana. El grupo, fundado en 1973, desarrolló un estilo caracterizado por la combinación de guitarras eléctricas, órganos, ritmos tropicales y sonidos inspirados en la Amazonía. Canciones como “La danza de los Mirlos” y “El lamento en la selva” forman parte de un repertorio que convirtió a la banda en uno de los principales referentes de la cumbia psicodélica latinoamericana.

¿Qué hace especial al Tiny Desk Concert?

Los Tiny Desk Concerts nacieron en 2008 y son grabados en las oficinas de NPR Music, en Washington D. C., frente a un pequeño escritorio rodeado de libros, discos y objetos de trabajo. Su propuesta busca mostrar a los músicos en un ambiente íntimo, alejado de los grandes escenarios y con especial atención en la interpretación en vivo. El formato prescinde de grandes equipos de amplificación y de efectos vocales como Auto-Tune, obligando a los artistas a adaptar sus canciones a una puesta mucho más cercana y directa.

Con su llegada al Tiny Desk, Los Mirlos ampliarán la presencia peruana dentro del reconocido ciclo musical. Hasta ahora, Susana Baca había sido la única artista del país en participar oficialmente en estas sesiones. La presentación se suma a una etapa de fuerte exposición internacional para la agrupación amazónica, que celebró sus 50 años de trayectoria, protagonizó una sesión para KEXP y fue anunciada para el Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2025, consolidando el alcance internacional de uno de los sonidos más representativos de la selva peruana.