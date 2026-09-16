Por primera vez en Lima: parque de las Leyendas recibirá a dos elefantes africanos

Después de 25 años, los elefantes regresarán al Parque de las Leyendas, pero esta vez serán dos ejemplares africanos, una especie nunca antes vista en la capital.

Los nuevos habitantes del parque serán dos machos jóvenes y, aunque todavía son pequeños para las dimensiones que pueden alcanzar, ya imponen respeto y expectativa por su tamaño: “la diferencia es la morfología. En los elefantes africanos tienen las orejas largas, son más grandes, la hembra y el macho tienen colmillos", señaló Azucena Colcas, gerente general del Parque de las Leyendas.

UNA GESTIÓN QUE INICIÓ EL 2016

Colcas relató que la búsqueda tomó años, desde el 2016, pero después de insistir al director de Africam Safari, vino en junio de este año a ver las instalaciones del parque y accedió a donar dos elefantes.

Azucena Colcas comentó que estos enormes elefantes deben tener un espacio muy amplio, y en el parque tiene 14 mil metros cuadrados en la zona internacional donde tendrán un dormidero. Además, la sala de acondicionamiento de manejo tiene que tener pozas de agua, de lodo y el espacio donde será la exhibición.

Los elefantes africanos llegarán a finales de noviembre o principios de diciembre en un avión de carga muy especial.

¿QUÉ OTROS ANIMALES SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL PARQUE?

Sin embargo, el parque está lleno de animales interesantes y curiosos, y de otros mucho más conocidos que se han ganado las miradas y cariño de los visitantes. Una de ellas es la rinoceronte Valentina, que a sus seis años ya pesa una tonelada setecientos.

Otros animalitos que se ganan las miradas de muchos niños y adultos son las jirafas, los pingüinos, el camello, el león y los tigres. Mientras que hay una especie que disfruta del intenso calor, se trata de Nailán, un cocodrilo hembra que viene de Tumbes y que tiene más de 100 años de vida.