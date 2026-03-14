Chile despliega maquinaria en frontera con Perú: buscan frenar ingreso irregular de migrantes

En las últimas horas, el Ejército chileno desplegó retroexcavadoras, camiones cisterna y cargadores frontales en la ciudad de Arica. Los vehículos serán utilizados para construir barreras físicas, zanjas y cercos para evitar el ingreso irregular de inmigrantes.

Las acciones forman parte del denominado Plan Escudo Fronterizo, que contempla la implementación de vigilancia mediante drones y sensores nocturnos, herramientas tecnológicas que serán utilizadas para monitorear zonas cercanas a la frontera.

PROMESA DE CAMPAÑA

Ministros del gobierno chileno informaron que el presidente José Antonio Kast dio instrucciones especificas al comandante en jefe del Ejército, para implementar a la brevedad posible medidas concretas en el control fronterizo con el Perú.

El Plan Escudo Fronterizo responde a una promesa de campaña del nuevo jefe de Estado, quien planteó implementar una política migratoria muy estricta y un plan de deportaciones de extranjeros que están en condición irregular en el país sureño.

El periodista chileno Carlos Grage de Chilevisión, explicó que esta iniciativa del gobierno de Kast es parte de sus principales promesas de campaña y uno de los que más solicitaba el pueblo austral, que es impedir el ingreso de inmigrantes ilegales por medio de alguans medidas, entre ellas la construcción de un muro.