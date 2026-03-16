Conflicto en Medio Oriente: conoce la importancia del estrecho de Ormuz

El conflicto en Medio Oriente ha despertado la preocupación mundial, ya que diversos países vienen viéndose afectados por la escasez de combustible en su territorio, producto de la prohibición del paso de embarcaciones por el estrecho de Ormuz.

Ante esta situación, Sebastián Chumbe explicó en Buenos Días Perú lo que podría ocurrir a nivel global y la importancia estratégica de este paso marítimo, cuya interrupción podría dejar sin hidrocarburos a algunas naciones. “Tiene una distancia de 30 kilómetros. El 30 % del crudo mundial pasa por ahí”, señaló.

¿SE PODRÍA GENERAR UNA CRISIS ENERGÉTICA?

De acuerdo con la información recopilada por el creador del ‘Mapa de Sebas’, el precio del barril de petróleo ha pasado de costar 80 a 105 dólares. De alcanzar los 120 dólares, podría desencadenarse una crisis energética a nivel mundial.

Finalmente, ante una presunta invasión terrestre de Estados Unidos a Irán, Sebastián Chumbe mencionó que la intervención podría complicarse para los intereses de Donald Trump, debido a que la cordillera de Elbruz dificultaría el acceso de las fuerzas militares estadounidenses.