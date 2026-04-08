¿Qué encontró Artemis II en el lado oscuro de la Luna?: experto revela detalles

En entrevista con Buenos Días Perú, el Dr. Jorge Samanes Cárdenas, director de Astronomía y Ciencias Espaciales de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial, brindó detalles sobre la misión Artemis II.

Señaló que el viaje fue exitoso, ya que alcanzó zonas nunca antes exploradas, entre ellas la cara oculta de la Luna. Asimismo, indicó que esta misión tuvo como objetivo principal probar nuevas tecnologías que serán utilizadas en futuras expediciones.

MANIOBRAS DE ACOPLAMIENTO

El especialista explicó que Artemis II permitió evaluar diversos sistemas, como los de temperatura y humedad, los cuales fueron validados por los tripulantes. Además, se realizaron maniobras de acoplamiento, fundamentales para futuras operaciones en el espacio.

Estas pruebas buscan sentar las bases para la construcción de una eventual base lunar y facilitar misiones hacia planetas más lejanos. En ese sentido, se desarrollan estos ensayos con el fin de prevenir posibles imprevistos o, en su defecto, contar con la capacidad de superarlos.