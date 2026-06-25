Periodista venezolano reporta consecuencias de terremotos: estas son las zonas más golpeadas

El último miércoles 24 de junio, dos terremotos que superaron los siete grados de magnitud en Venezuela dejaron cerca de 32 muertos y 700 heridos, cifras que podrían aumentar en las próximas horas. Ante esta situación, el periodista venezolano Jesús Galván reportó cuáles fueron las zonas más golpeadas por los movimientos telúricos.

Durante su entrevista en Buenos Días Perú, Galván reveló que la mandataria Delcy Rodríguez hizo un llamado a los profesionales de la salud para que puedan ayudar a los pobladores afectados. Además, detalló los daños registrados en distintas zonas del país.

“La presidenta encargada ha declarado estado de emergencia, por lo que se suspendieron las clases y las actividades no esenciales para la sociedad. También hizo un llamado a médicos y enfermeras para que puedan prestar sus servicios. Las zonas de Caracas, Altamira y Los Palos Grandes fueron las más afectadas en la región central y en la capital de Venezuela, con derrumbes de edificios. Zonas como La Guaira y la región capital también han sido afectadas. La carretera se fracturó totalmente. Hay grietas considerables en todas las autopistas de la región”, indicó.

EL ÚLTIMO TERREMOTO OCURRIÓ HACE MÁS DE 50 AÑOS

De acuerdo con lo señalado por Jesús Galván, en Venezuela no existe una elevada cultura sísmica, debido a que no es común que se registren terremotos de gran magnitud. Además, recordó que el episodio más grave ocurrió hace más de 50 años.

“Venezuela no tiene una cultura sísmica muy desarrollada. Hemos estado familiarizados con eventos del pasado. El mayor evento fue en 1967, en Caracas, donde hubo 230 fallecidos. Al momento de saber cómo actuar durante un sismo, en Venezuela es muy poca la cultura sísmica”, comentó.