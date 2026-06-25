¡EXCLUSIVO! Panamericana TV reporta desde la zona más golpeada por terremotos en Venezuela

El terremoto de magnitud 7.5 que sacudió Venezuela dejó un panorama de destrucción en varias ciudades del país, con miles de personas afectadas, ciudadanos desaparecidos y reportes preliminares de víctimas mortales. En medio de la emergencia, el equipo de Panamericana TV encabezado por Carolina Bigott llegó hasta la zona del epicentro para mostrar de cerca las consecuencias del desastre natural.

Una de las zonas más afectadas por el fuerte movimiento sísmico fue Caracas, capital venezolana, donde se registraron múltiples derrumbes de viviendas, edificios y daños considerables en importantes infraestructuras, incluido el sistema del metro de la ciudad.

A través de redes sociales, ciudadanos venezolanos vienen difundiendo imágenes y videos de los daños ocasionados por el terremoto. Además, solicitan ayuda urgente del Gobierno y de organismos internacionales para atender a las familias damnificadas que permanecen en situación crítica.

INFRAESTRUCTURA AFECTADA

En Caracas, varios edificios resultaron seriamente comprometidos tras el sismo. Uno de los casos más graves ocurrió en la localidad de Altamira, donde, según información preliminar de Protección Civil, fueron halladas 22 personas entre los escombros, de las cuales 11 fueron confirmadas como fallecidas.

La emergencia se agrava por la limitada presencia de personal de rescate en algunas zonas afectadas. Ante esta situación, vecinos y voluntarios se han sumado a las labores de auxilio para intentar rescatar a las personas que continúan atrapadas bajo los escombros.

LA GUAIRA CONCENTRA LA MAYOR ATENCIÓN TRAS TERREMOTO

Por otro lado, La Guaira figura como una de las zonas más golpeadas por el terremoto en Venezuela, por lo que gran parte del personal de rescate se encuentra desplegado en ese sector. Según reportes preliminares atribuidos a la presidenta interina, la cifra ascendería a 162 fallecidos y más de 1,000 heridos, además de más de 30 réplicas registradas tras el fuerte movimiento telúrico.