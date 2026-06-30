Reacciones de presidentes sudamericanos tras triunfo de Keiko Fujimori

Diversas autoridades del continente americano saludaron el triunfo electoral de Keiko Fujimori como virtual presidenta del Perú tras conocer los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, felicitó a la lideresa de Fuerza Popular a través de su cuenta en X, expresando su voluntad de "seguir fortaleciendo los lazos de integración, cooperación y desarrollo entre nuestras naciones". El mandatario boliviano le deseó "el mayor de los éxitos en la responsabilidad de conducir el destino del Perú".

El presidente de Argentina, Javier Milei, calificó la victoria de Fujimori como "histórica" y señaló que "el pueblo peruano se suma a Colombia y ha enviado un mensaje claro: la región quiere volver al camino de la libertad y la seguridad". Milei destacó que "los peruanos rechazaron la debacle comunista que planteaba Roberto Sánchez y le dijeron nunca más al socialismo totalitario", añadiendo que "la libertad avanza en toda América Latina".

Posición de Colombia

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, se comunicó directamente con Keiko Fujimori a través de una videollamada para felicitarla. En su cuenta de X, publicó: "Recibe mis más sinceras felicitaciones por tu victoria. El pueblo peruano ha hablado en las urnas y te ha confiado la enorme responsabilidad de conducir el destino de tu nación". De la Espriella expresó su alegría porque "nuestros países estarán guiados por gobiernos que comparten la defensa de la democracia, la libertad, el Estado de derecho y el respeto por las instituciones".

Legisladores estadounidenses se pronuncian

Congresistas estadounidenses como María Elvira Salazar y Carlos Giménez también saludaron a la lideresa de Fuerza Popular por su triunfo electoral, sumándose a las felicitaciones de otras autoridades internacionales.