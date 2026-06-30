Ola de calor extrema en Europa es calificada como "una de las más intensas de su historia"

Europa se encuentra en una difícil situación por una ola de calor calificada como "una de las más intensas de la historia". Joel Cuba, periodista peruano en Madrid, señaló que se estima que en algunas comunidades de España se llegará a los 44 grados de calor en las próximas semanas.

RECOMENDACIONES DEL GOBIERNO

Lo que se recomienda a la población es la hidratación constante, bloqueador solar, gafas de sol e indumentaria que proteja la piel; en tanto se pide no salir durante las horas pico de calor que van desde 3 de la tarde a las 8 de la noche.

Otro punto que destacó el periodista es que las noches son muy bochornosas, pues la sensación térmica puede llegar a los 30 grados, por lo que se usa mucho aire condicionado o ventiladores. Mientras que, durante el día, en las viviendas se suele cerrar las ventanas y puertas para evitar el ingreso del calor, manifestó.

SALDO QUE PREOCUPA

Se han reportado 327 víctimas, según el Instituto de Salud Carlos III, por esta situación climática. La Agencia Estatal de Meteorología anunció una segunda ola de calor en las siguientes semanas que afectará algunas provincias de España como Sevilla, Badajoz, Córdova, Toledo, Ciudad Real y Jaén. Cabe destacar que esta situación afecta mayormente a los niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.