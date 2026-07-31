Realizan operativo “La calle no es cementerio para los vehículos” en El Agustino

En el cruce de las calles Los Cristales y Los Cilicios, en el distrito de El Agustino, la municipalidad realizó un operativo de fiscalización dirigido a los vehículos que permanecen estacionados de manera prolongada en distintos puntos de la jurisdicción.

Asimismo, los propietarios de estas unidades fueron previamente notificados y, de no retirarlas dentro del plazo establecido, la comuna procederá con su remoción y traslado a depósitos municipales.

Según indicaron las autoridades, una de las principales razones de esta problemática es la presencia de numerosos talleres mecánicos en la zona, cuyos vehículos ocupan espacios públicos por largos periodos, generando inconvenientes para el tránsito y el orden urbano.

SE RETIRAN VEHÍCULOS

Según Jorge Nieves, gerente de la municipalidad, la problemática no estaría relacionada únicamente con los talleres mecánicos de la zona, sino también con propietarios que utilizan la vía pública como si se tratara de cocheras particulares. “También son cocheras públicas y lo que regenta en estas fechas son gente de mal vivir, entonces hemos programado junto a la policía nacional para hacer los operativos y permanecer a este personal para que no vuelvan a repetir el estacionamiento de estos vehículos”, indicó.

Asimismo, Jorge Nieves indicó que algunos de estos vehículos abandonados estarían siendo utilizados por personas de mal vivir para consumir bebidas alcohólicas y sustancias ilícitas, situación que ha generado preocupación entre los vecinos del sector. “Por acción propia la municipalidad junto con la policía porque ve que francamente lo que está pasando acá, carros abandonados, gente que se meten a los vehículos a consumir drogas, también personas alcohólicas y los vecinos se encuentran consternados”, agregó.