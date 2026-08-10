Terremoto de magnitud 7.4 sacude Colombia: presidente anuncia más de 110 fallecidos

ACTUALIZACIÓN

Durante una conferencia de prensa, el mandatario Abelardo De La Espriella anunció el incremento de la cifra de fallecidos y hasta el momento se han reportado más de 110 muertos, números que podría subir con el transcurso de las horas.

Gobierno de Colombia encabezado por Abelardo De La Espriella califica la situación como "desastre nacional". Además, reportan por lo menos más de 70 ciudadanos fallecidos por el movimiento telúrico de magnitud 7.4.

NOTA ORIGINAL

Durante la mañana de este lunes 10 de agosto, un terremoto de magnitud 7.4 sacudió Colombia y otras ciudades del país como Bogotá y otras regiones. El movimiento telúrico tuvo como epicentro San José del Palmar, en el departamento del Chocó y duró cerca de cuatro minutos.

De acuerdo con la información compartida por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo se registró a 20 kilómetros de la zona del epicentro, con una profundidad de 96 kilómetros, una latitud de 5.04 y una longitud de -76.34 grados.

Además, el movimiento telúrico fue percibido en ciudades como Medellín, Cali, Manizales y Bogotá. Hasta el momento, se ha descartado la posibilidad de un tsunami; sin embargo, podrían registrarse réplicas en diferentes zonas del país.

DAÑOS EN INFRAESTRUCTURAS

Debido a la elevada magnitud del sismo, se reportaron daños en algunas infraestructuras y viviendas. Ante esta situación, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó que se han identificado grietas en algunos inmuebles; sin embargo, hasta el momento no se han reportado edificaciones colapsadas.

PRESIDENTE DE COLOMBIA SE PRONUNCIA

Por medio de sus redes sociales, el electo presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, aseguró que ha destinado toda la ayuda necesaria en las ciudades afectadas, indicando que Pereira ha sido la región más dañada del sismo de magnitud 7.4.