Así amanece Colombia tras el potente sismo de 7.4: reportan 132 víctimas

Rubén Darío Gaona, periodista colombiano, conversó con Buenos Días Perú desde Manizares, capital del departamento de Caldas en Colombia, y manifestó que las labores de búsqueda, rescate y acompañamiento continúan por parte de las autoridades. Comentó que, según cifras confirmadas por el gobierno, son 132 víctimas reportadas hasta el momento.

Explicó que, una vez ocurrido el terremoto de 7.4 ocurrido el día de ayer 10 de agosto, las autoridades de Manizales colocaron un puesto de mando unificado y las unidades de búsqueda y rescate, bomberos, Defensa Civil, entre otros se reunieron para determinar la estrategia a desarrollar.

Señaló que en la avenida Santander, una de las vías más transitadas del departamento de Caldas, se encuentra destruida. Además, llamo la atención cómo la Catedral Basílica Metropolitana se vio destruida por el potente sismo, además, la zona cuenta con varias iglesias que quedaron afectadas por el movimiento.

PREVENCIÓN CONSTANTE

Por otro lado, dijo que se habilitaron cuatro albergues para atender a los damnificados. Cabe destacar que, en la ciudad de Manizales, según informó Darío Gaona, se ha fortalecido el sistema de prevención, pues la zona ha sido golpeada constantemente por terremotos, por lo que se realizan de manera permanente capacitaciones, incluso existió una adecuada respuesta de la gente durante el sismo.