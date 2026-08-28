Detienen a alias 'Páez' en Colombia: es sindicado como cabecilla del Tren de Aragua en Perú

El delincuente era uno de los hombres de confianza de alias Niño Guerrero, máximo líder de la referida banda criminal que fue abatido en junio de este año por el ejército de EE. UU.

ACTUALIZACIÓN

Alias "Nairobi" o "Páez" fue capturado por la policía colombiana. Este sujeto cobró relevancia tras la captura de “Mamut”, sujeto que controló zonas de Risso para explotación sexual. "Nairobi" es quien empieza a tener el control o recepción final de los bonos extorsivos de estas plazas. El Equipo Especial Sensitivo (ESCOTT) ha tenido una colaboración en este operativo dando información. Este sujeto ya tiene una orden de extradición con los EE.UU., aunque se le tiene identificado en investigaciones con otros países, como Chile, donde se le relaciona con tráfico ilícito de armas y de drogas.

NOTA ORIGINAL

Este mañana, el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, informó de la captura del criminal Luis Pérez Nieto, alias 'Páez' o 'Nairobi', señalado como cabecilla principal de la facción del Tren de Aragua que opera en Perú.

El mandatario reveló que el delincuente detenido "estaría encargado de articular extorsiones, tráfico internacional de armas, homicidios selectivos y narcotráfico” en corredores estratégicos de América del Sur y Centroamérica.

NIÑO GUERRERO

Además, De La Espriella resaltó que la captura del asesino, que es requerido por las autoridades estadounidenses por diversos delitos, es un mensaje claro de que Colombia no "será refugio" de los criminales del Tren de Aragua.

El detenido era uno de los hombres de confianza de alias Niño Guerrero, máximo líder del Tren de Aragua que fue abatido en junio de este año por autoridades de Estados Unidos en Venezuela tras permanecer prófugo durante tres años.