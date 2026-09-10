Máximo nivel de emergencia: precipitaciones en Japón colapsan su sistema de drenaje

El último martes 8 de setiembre se registró una súbita y fuerte lluvia en Japón, que acumuló 104,5 mm, un récord histórico para la estación. La ciudad de Nagoya dispuso medidas de seguridad de emergencia de nivel 5 debido a las inundaciones que afectaron carreteras y servicios ferroviarios.

EVENTO CLIMÁTICO DIFÍCIL DE PREVER

El peruano Roberto Watanabe, quien vive en Japón por más de 30 años, habló con Buenos Días Perú sobre este evento climático. Comentó que lo que ocurrió fue un fenómeno que llaman “bandas de precipitaciones lineales”, en el que las masas de aire caliente suben a la atmósfera y al chocar con un “techo frío” se condensan, desatando una lluvia intensa en un lugar específico, además, son muy difíciles de prever.

Explicó que Nagoya es una ciudad que está preparada para soportar fuertes precipitaciones, pero las lluvias han sido tan intensas que terminaron colapsando el sistema de drenaje, entonces toda el agua que debía desaguar en los ríos terminó inundando la ciudad. Incluso, explicó el peruano en Japón, se desalojó a ciudadanos mayores de edad hacia centros de cuidados.

FENÓMENO HISTÓRICO

Por otro lado, Watanabe comentó que, en Nagoya, este fenómeno ha sido histórico, pues es la primera vez que se declara una emergencia nivel 5, que es el máximo: “La lluvia fue tan intensa que inundó los canales y aumento los niveles de los ríos”, explicó. Además, dijo que, pese a las imágenes, el sistema de drenaje en Japón funciona tan bien que, una vez terminada la lluvia, el agua sola discurre y no ocurre un atoramiento.