Papa León XIV cumple 71 años y crece la expectativa por su próxima visita al Perú

Robert Francis Prevost, el papa León XIV, cumple este 14 de septiembre 71 años, en una jornada que marca su segundo cumpleaños desde que asumió como líder de la Iglesia católica.

Nacido en Chicago, Estados Unidos, el 14 de septiembre de 1955, su trayectoria religiosa estuvo marcada por décadas de servicio pastoral y una estrecha relación con el Perú. Ingresó a la Orden de San Agustín en 1977 y, tras completar su formación en Teología, fue ordenado sacerdote en 1982 en la arquidiócesis de Chicago.

Años después, su vocación lo llevó hasta Sudamérica, donde inició una etapa fundamental de su vida religiosa y pastoral que terminaría vinculándolo profundamente con el Perú. Su llegada al país ocurrió en 1985, cuando se incorporó a una misión en Chulucanas, Piura. Con el paso de los años, desarrolló diversas labores pastorales en territorio peruano, especialmente en Chiclayo y el Callao.

SU LLEGADA A PERÚ Y NACIONALIDAD

La relación de Robert Prevost con el Perú se fortaleció cuando, en noviembre de 2014, el entonces papa Francisco lo designó administrador apostólico de la diócesis de Chiclayo. Un año después, en 2015, obtuvo oficialmente la nacionalidad peruana.

En 2020, Prevost asumió como administrador apostólico de la diócesis del Callao, precisamente cuando la pandemia de la COVID-19 golpeaba al Perú, donde participó en acciones de ayuda para personas en situación de vulnerabilidad, gestionando balones de oxígeno y apoyando la organización de ollas comunes para familias afectadas por la crisis económica.