Camioneta activa dos minas antitanque cerca de la frontera entre Chile y Perú

Un amplio operativo policial y militar se desplegó este lunes 14 de septiembre cerca de la frontera entre Chile y Perú, luego de que una camioneta ingresara a un campo minado y activara dos minas antitanque a la altura del Hito 16, en la Región de Arica y Parinacota. El incidente se produjo el domingo 13, pero las diligencias continuaron durante la madrugada debido a la peligrosidad del terreno.

Camioneta activó dos artefactos explosivos

De acuerdo con la Fiscalía de Arica y Parinacota, las primeras diligencias establecieron que el vehículo ingresó al área restringida y activó dos artefactos explosivos, provocando posteriormente un incendio. La fiscal jefe de la Fiscalía de Frontera de Arica, Paulina Brito Doerr, dispuso que la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), con apoyo de especialistas del Ejército de Chile, realice las investigaciones.

“Diligencias establecieron que el vehículo activó dos artefactos explosivos. Se investiga si es que existen víctimas fatales”, informó la Fiscalía. Brito agregó que, de manera preliminar, la camioneta aparentemente transportaba cátodos de cobre, además de mascarillas y repuestos. Hasta las primeras diligencias, las autoridades no habían encontrado personas en el lugar donde se produjo la explosión y posterior incendio.

Explosión ocurrió a 280 metros de la frontera con Perú

El director general de la PDI, Eduardo Cerna, señaló que existe registro del ingreso de la camioneta alrededor de las 4:00 p. m. del domingo 13 de septiembre y que la información inicial apunta a que era conducida por una persona. Sin embargo, todavía se busca establecer si había más ocupantes y qué circunstancias llevaron al vehículo a ingresar al campo minado.

Por su parte, el director general de Carabineros, Marcelo Araya, precisó que la explosión ocurrió aproximadamente a 280 metros del límite internacional con Perú y calificó el sector como un lugar de “bastante complejidad”. Debido al riesgo de nuevas detonaciones, inicialmente se estableció un perímetro de seguridad y las diligencias fueron retomadas con apoyo de personal especializado del Ejército, mientras las autoridades investigan la ruta seguida por la camioneta y las circunstancias que rodearon su ingreso a la zona fronteriza.