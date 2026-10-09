Impactante aluvión en Chile: ¿podría ser peor en Perú?

Esta mañana, decenas de militares, carabineros y voluntarios fueron desplazados a las zonas afectadas para ayudar a las personas atrapadas por el lodo o limpiar las calles.

El aluvión registrado la tarde de ayer en Chile alarmó a los peruanos; el fenómeno El Niño ya se manifiesta en todo el país, por lo que piden mayores medidas de prevención para evitar situaciones similares que podrían costar muchas vidas.

En entrevista con Buenos Días Perú, Claus Reimberg, periodista chileno, informó que los cientos de damnificados señalan que no recibieron ninguna advertencia sobre el suceso en sus celulares, por lo que todo les cayó de sorpresa.

LIMPIAR LAS CALLES

Dijo también que, según cifras oficiales, solo hay seis heridos de distinta consideración y que están fuera de peligro. Mientras los damnificados se cuentan por miles, los que están ahora en refugios, pues lo perdieron todo en el alud.

Asimismo, esta mañana decenas de militares, carabineros y voluntarios fueron desplazados a las zonas afectadas para ayudar a las personas atrapadas por el lodo y las rocas o limpiar las calles para que la situación vuelva a la normalidad.