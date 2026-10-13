Papa León XIV ingresa a hospital Gemelli para ser operado

El santo padre, Robert Prevost, ingresó hoy al Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma para someterse a una intervención quirúrgica luego que le detectaran un nódulo en el pulmón que se encuentra en su fase inicial.

La Sala de Prensa de la Santa Sede comunicó esta mañana que el sumo pontífice se internó en el policlínico porque será operado esta tarde y que “se facilitará más información a lo largo de la tarde de hoy”. En tanto, el pontífice pidió a sus fieles que oren por él.

FRANCISCO Y JUAN PABLO II TAMBIÉN FUERON TRATADOS EN GEMELLI

Con anterioridad, los pontífices solían ser tratados dentro del Vaticano en caso de enfermedad, pero con Francisco y Juan Pablo II se empezaron a tratar en el Gemelli, a excepción de Benedicto XVI que nunca fue hospitalizado y solo fue a visitar a su hermano que había sido tratado allí.

Tras el atentado cometido por el terrorista turco Ali Agca en la Plaza de San Pedro el 13 de mayo de 1981, el Vaticano tomó la decisión de tener una estructura hospitalaria lista para atender a los papas, por ello se reservó una parte de la planta 10 del hospital romano. Cabe señalar que, durante el internamiento, la planta y la entrada del hospital siguen un severo protocolo de seguridad de la Policía italiana y de la Gendarmería vaticana.

En tanto, mientras León XIV es internado, el papa nombró al nuevo decano del Colegio Cardenalicio, el filipino Luis Antonio Tagle, quien tendrá la tarea de invitar a todos los purpurados a Roma para el Cónclave y organizarlo. Sin embargo, el papa no ha sido sustituido, pues la “sede vacante” solo ocurre cuando el pontífice muere o renuncia.