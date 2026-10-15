Buenos Días Perú

15/10/2026

León XIV continúa su recuperación: ya camina y realiza terapia respiratoria

La Santa Sede prevé que el papa permanezca hospitalizado aproximadamente una semana, mientras sus compromisos oficiales fueron cancelados hasta el 20 de octubre.



El papa León XIV continúa su recuperación en el Policlínico Gemelli de Roma, donde permanece hospitalizado tras someterse a una intervención quirúrgica por un adenocarcinoma, un tipo de cáncer de pulmón

Según informaron fuentes vaticanas este jueves, el sumo pontífice pasó una buena noche, se levantó y desayunó como parte de su proceso de convalecencia. Tras la intervención, el líder de la Iglesia católica permanece bajo supervisión médica mientras los especialistas evalúan su evolución y realizan los controles correspondientes.

De acuerdo con el último parte médico difundido por la Santa Sede, el papa presenta una evolución posoperatoria normal. Asimismo, los análisis de sangre y la radiografía de tórax realizados el miércoles arrojaron resultados dentro de los parámetros esperados para este tipo de procedimiento, según la información oficial.

PAPA LEÓN XIV INICIÓ TERAPIA RESPIRATORIA Y CAMINATAS

Como parte de su recuperación, León XIV comenzó a caminar y a realizar ejercicios de fisioterapia respiratoria el miércoles como parte de sus cuidados posteriores a la operación.  Ese mismo día, el pontífice también participó en una misa junto con otros celebrantes en la décima planta del hospital. 

Por otro lado, la Santa Sede prevé que el papa permanezca hospitalizado aproximadamente una semana, aunque el tiempo de internamiento dependerá de su evolución clínica. Además, sus compromisos oficiales fueron cancelados hasta el próximo 20 de octubre, mientras continúa bajo observación médica.


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