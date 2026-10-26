Luiz Inácio Lula da Silva es reelegido presidente de Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva fue reelegido este domingo como presidente de Brasil tras imponerse en la segunda vuelta electoral al candidato Flávio Bolsonaro. Según los resultados difundidos, el actual mandatario obtuvo el 51,76 % de los votos, mientras que su rival alcanzó el 48,24 %. De esta manera, Lula continuará en el poder por un nuevo periodo de cuatro años.

La jornada electoral convocó a cerca de 160 millones de brasileños, quienes acudieron a las urnas para elegir al próximo jefe de Estado. La contienda entre Lula y Bolsonaro definió la continuidad del actual Gobierno frente a la alternativa política representada por su principal contrincante.

El escrutinio comenzó a las 5 de la tarde, hora local, pero fue interrumpido poco después, cuando se había contabilizado el 0,25 % de los votos. La suspensión se produjo luego de que el Tribunal Electoral decidiera retrasar el cierre de algunas urnas en respuesta a un pedido de la campaña de Lula, en medio de cuestionamientos sobre las dificultades para el transporte público en ciudades como São Paulo y Salvador de Bahía.

APLAZARON CIERRE DE VOTACIÓN

Por su parte, Flávio Bolsonaro también solicitó aplazar el cierre de la votación en algunas regiones del sur del país debido a las fuertes lluvias registradas. Finalmente, los resultados favorecieron a Luiz Inácio Lula da Silva, quien obtuvo la mayoría de los votos y continuará al frente del Ejecutivo brasileño durante los próximos cuatro años.