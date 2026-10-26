Internacionalista analiza la victoria de Lula da Silva sobre Flavio Bolsonaro: ¿qué le espera a Brasil?

El domingo 25 de octubre se realizó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, en la que Lula da Silva se impuso a Flavio Bolsonaro. Ante este resultado, el internacionalista Francisco Belaúnde analizó el panorama político y los retos que enfrentará el mandatario en su próximo periodo de gobierno.

Durante una entrevista en Buenos Días Perú, Belaúnde señaló que, antes de los comicios, el escenario apuntaba a una victoria de Bolsonaro. Sin embargo, consideró que su desempeño en el último debate y la capacidad de respuesta de Lula terminaron inclinando la balanza a favor del líder de izquierda.

“En el último debate fue un desastre (Flavio Bolsonaro) y Lula le respondió como debía responderle (…) La derrota de Flavio Bolsonaro fue impensada porque todo indicaba que iba a ganar de manera estrecha, pero al final se volteó el partido por sus propios errores y también por la gran habilidad que tiene Lula”, manifestó.

LOS PROBLEMAS QUE DEBERÁ AFRONTAR LULA DA SILVA

Lula da Silva asumirá su cuarto mandato al frente de Brasil. Según Belaúnde, el mandatario deberá concentrar sus esfuerzos en dos asuntos prioritarios: la seguridad y la economía. “Seguramente hará una política parecida a la que ha estado haciendo. El tema de la seguridad es algo que preocupa y tendrá que priorizarlo”, comentó.

En el ámbito económico, el internacionalista mencionó un posible hallazgo petrolero en la Amazonía y sus eventuales implicancias para el país. “En el tema de la economía, se dice que se ha encontrado un yacimiento de petróleo en la amazonia, y podría ayudar a levantar la economía de Brasil, pero genera preocupación en los ambientalistas”, indicó.

Finalmente, Belaúnde recordó el respaldo de Lula a otros líderes de la región con quienes compartía afinidades ideológicas: “A (Rafael) Correa y a Hugo Chávez, los apoyó”.